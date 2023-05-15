  • 26°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成　末期息減派近8%至10.5仙　績後靠穩升0.5%

股市 10:14 2023/05/15

分享：

分享：

【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成　末期息減派近8%至10.5仙

譚仔國際 （02217） 公布全年業績。截至3月31日止，譚仔國際年度溢利1.4億元，按年倒退30.6%，每股盈利10.5仙，減派末期息7.9%至10.5仙。譚仔國際股價績後靠穩，升0.5%，高見2.03元。

期內，譚仔國際收益25.9億元，按年升14%，主要受餐廳網絡擴展帶動，當中香港收益24.5億元，升10.4%。內地及海外市場收益則升1.7倍至1.4億元。

經營溢利近4.5億元，按年跌6.6%。經營利潤率由20.9%降至17.2%。地理位置劃分，香港經營溢利近4.8億元，跌2.6%，國內地及海外市場經營虧損2980萬元，擴大近1.7倍。

香港可比較餐廳收入按年2.2%

香港方面，隨著所有社交距離措施取消及邊境重開，香港業務開始逐步回升，上半財年可比較餐廳收入按年減少9.0%，惟隨著下半財年業績改善，全年按年僅減少2.2%。顧客人均消費61.5元，升3%，日均每餐廳收益近3.9萬元，跌5%。

期內，在香港、內地、新加坡及日本分別開設20間、12間、6間及2間新餐廳，加強在不同地區及國家的據點。截至3月31日，在全球共有215間餐廳。於2024財政年度， 將繼續在策略性地點開設新餐廳，冀能在當地市場增加市場滲透率及提高品牌知名度。

展開西方市場拓展計劃

展望未來，譚仔國際將恢復發展步伐， 按招股章程所述，於2024財政年度展開西方市場拓展計劃，以進一步增加其在潛在市場的滲透率。

【理財要貼地】邊款車保最全面？違失車匙都保？咩因素影響保費、自負費？點計數？

理財要貼地
【理財要貼地】邊款車保最全面？違失車匙都保？咩因素影響保費、自負費？點計數？

【業績｜餐飲股】百勝中國逆市升4%　首季多賺近1.9倍、派息0.13美元　同店銷售額增8%

【盈喜｜餐飲股】大家樂預告去年純利增長4至4.4倍　內地業務銷售於末季呈V型復甦

責任編輯︰梁浩碩

港股 譚仔國際（02217） 餐飲股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【美股收市】債限危機續膠着　道指跌8點　納指跌0.3%　美滙美債息齊升（不斷更新）
【美股收市】債限危機續膠着　道指跌8點　納指跌0.3%　美滙美債息齊升（不斷更新）
【TSLA】Tesla取消生產Model S及Model X右軚車　港客可訂車型僅剩2款
【TSLA】Tesla取消生產Model S及Model X右軚車　港客可訂車型僅剩2款
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款