【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成　末期息減派近8%至10.5仙　績後靠穩升0.5%

▲ 【業績｜餐飲股】譚仔國際全年少賺三成 末期息減派近8%至10.5仙

譚仔國際 （02217） 公布全年業績。截至3月31日止，譚仔國際年度溢利1.4億元，按年倒退30.6%，每股盈利10.5仙，減派末期息7.9%至10.5仙。譚仔國際股價績後靠穩，升0.5%，高見2.03元。

期內，譚仔國際收益25.9億元，按年升14%，主要受餐廳網絡擴展帶動，當中香港收益24.5億元，升10.4%。內地及海外市場收益則升1.7倍至1.4億元。

經營溢利近4.5億元，按年跌6.6%。經營利潤率由20.9%降至17.2%。地理位置劃分，香港經營溢利近4.8億元，跌2.6%，國內地及海外市場經營虧損2980萬元，擴大近1.7倍。

香港可比較餐廳收入按年2.2%

香港方面，隨著所有社交距離措施取消及邊境重開，香港業務開始逐步回升，上半財年可比較餐廳收入按年減少9.0%，惟隨著下半財年業績改善，全年按年僅減少2.2%。顧客人均消費61.5元，升3%，日均每餐廳收益近3.9萬元，跌5%。

期內，在香港、內地、新加坡及日本分別開設20間、12間、6間及2間新餐廳，加強在不同地區及國家的據點。截至3月31日，在全球共有215間餐廳。於2024財政年度， 將繼續在策略性地點開設新餐廳，冀能在當地市場增加市場滲透率及提高品牌知名度。

展開西方市場拓展計劃

展望未來，譚仔國際將恢復發展步伐， 按招股章程所述，於2024財政年度展開西方市場拓展計劃，以進一步增加其在潛在市場的滲透率。

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責任編輯︰梁浩碩