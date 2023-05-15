▲ 【新股IPO】易點雲2416今日起招股 一手入場費約6061元

內地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲 （新上市編號︰02416） 今日（15日）起至18日招股。易點雲計劃發行5857.5萬股，一成於香港作公開發售，招股價介乎10元至12元，集資最多7億元，每手500股，一手入場費約6060.5元。易點雲預計將於5月25日掛牌，中金公司為獨家保薦人。

易點雲主要以訂閱方式為企業客戶提供一站式辦公IT服務，收入主要產生自隨用隨還辦公IT綜合解決方案、設備銷售及SaaS及其他服務。2022年活躍客戶數量4.3萬，按年升11.7%，每名訂閱客戶的訂閱費近2.8萬元人民幣，升4.7%。去年收入13.7億元人民幣，升15.9%，年內虧損及全面開支總額6.1億元人民幣，擴大75.6%。

易點雲引入策源投資為基石投資者，投資近20億美元。

所得款項淨額約40%用於提高銷售及營銷能力及擴大服務網絡，30%用於於優化及擴大服務內容，以及升級技術基礎設施，20%用於增強再製造能力，10%用作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩