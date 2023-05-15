【收集數據】TikTok母公司前員工被炒後爆料　中國可收集美國用戶數據

▲ 近日有曾任職TikTok母公司（字節跳動ByteDance）的前員工被炒後爆出，因指責公司從其他社交平台Instagram、Snapchat收集用戶數據而遭解僱。

應用程式大多會收集用戶數據，但亦怕存在後門（Backdoor），近日就有曾任職TikTok母公司（字節跳動ByteDance）的前員工被炒後爆出，因指責公司從其他社交平台Instagram、Snapchat收集用戶數據而遭解僱。

按外媒CNBC等綜合報道，TikTok母公司字節跳動（ByteDance）前美國業務工程主管余英韜（Yintao Yu）於2017年8月至2018年11月期間任職該公司，近日他向三藩市高等法院提出訴訟，稱ByteDance內部出現疑似違法行為，包括竊取競爭對手平台Instagram及Snapchat熱門內容並從中獲利，替中國政府收集用戶數據作宣傳工具，甚至可以存儲美國用戶數據。

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余英韜因對公司從其他平台竊取知識產權獲利的行為表示擔憂，卻遭公司不當解僱。雖然ByteDance回應余英韜指，其獲取的數據符合行業慣例及全球政策。

短片分享社交平台TikTok近年開始受環球注視，特別是在美國，更一度引起國家安全問題，該公司因被遭質疑大量收集用戶數據，亦被指控替中國政府監視、追蹤用戶行動，美國眾議院於今年3月就通過議案，授權總統拜登（Joe Biden）決定是否禁止美國民衆使用TikTok。

責任編輯：李彥煒

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