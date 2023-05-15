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【大行看法】光大伍禮賢：恒指本周有望重上2萬關　料騰訊業績表現勝阿里

股市 09:00 2023/05/15

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雖然近期「中特估」走勢強勁，但大市走勢持續橫行偏軟，恒指上周更連跌4個交易日，現時仍未重上2萬關。光大證券國際證券策略師伍禮賢認為港股波動區間持續收窄，若科技股本周公布業績符合市場預期，在這些權重股帶動下，大市有望挑戰2萬關。

伍禮賢表示，科技股走勢與中特估走勢不同步，主要受累地緣政治因素，市場擔心AI領域投資會受限，故近期表現一直較差。隨著本周有業績公布消息憧憬，在觀望情緒濃厚下，季績表現有機會成為股價回穩的催化劑。

阿里巴巴 （09988） 和騰訊 （00700） 均在本周公布業績，他坦言，並非所有科技股的業績都值得看好，因內地首季經濟全面性不夠清晰，對於科技行業而言，業務不同也令受惠程度出現分野，當中有遊戲、廣告及金融支付業務等的騰訊，隨著遊戲版號重新獲批，可望受遊戲、廣告及視頻貢獻持續增加帶動，業績增長相對比較顯著。

伍禮賢指恒指突破2萬點難度不大，但近期港股走勢偏弱，成交回落，故首要關鍵是升穿2萬點後要企穩該關口，並且成交額要持續回暖，才能確認轉向。

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編輯：葉志偉

港股 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 恒生指數 騰訊 阿里巴巴 科技行業 金融
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