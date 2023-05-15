▲ 【特許金融分析師】CFA協會：大改制後考試難度不減 AI將率先淘汰哪一類金融工種？

特許金融分析師（CFA）明年起大幅更新考試內容，並且引入Python編程等數據科學相關的實用技巧單元。CFA協會金融分析研究高級總監曹實接受本報專訪時指出，金融行業需要結合科技和投資應用，需要同時掌握這兩方面的人才，應將投資人才與技術人才互相連接。

人不可以甚麼都懂，但公司需要『一專多』。除了要有技術、投資人才，更加需要連接兩者的創新人才，負責打通投資與技術職能，改善流程，並相信即使人工智能等技術高速發展，決策仍是在人手裏

今年3月起，CFA協會開始逐步對三級課程內容進行大幅調整，新制從明年2月的一級考試開始生效。

CFA改制後備考時間縮短至約300小時

CFA協會亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，新制將縮短備考時間，令考生不用花多於300小時，但課程難度、考試10個單元的結構與現時大致相同，新增的「實用技巧單元」不在考試範圍內，但讓考生更了解行業議題。

楊啟之續指，考生需在兩個範疇選取一個課程，用約10至15小時在網上完成有關課程，「考生甚至可以在考試後、放榜前完成也可以」。

一級考試的「實用技巧單元」包括：1）財務模型、2）Python編程基本技巧；二級考試的單元包括：1）分析師技能、2）Python、數據科學及人工智能。三級考試的單元尚未公布。

AI將率先「處理簡單語言」金融工種

曹實表示，ChatGPT等應用大語言模型的聊天機械人，現在已經可以幫助人們進行分析，但這並不代表人工智能可以取代所有的工作，金融人才需要進一步提升自己的分析能力和決策能力，並理解數據模型結果中的偏見。

他相信，AI衝擊各行各業，金融亦不例外，「處理簡單語言」的工作如客戶服務、數據輸入等最先受影響，但需要與人打交道的工作則較少受影響。

他指出，AI在2017年、18年已具備一般人的認知能力，如閱讀文本、圖像等，現在當然已超越一般人，但分析、決策與認知能力不在同一層次，這也是未來人類更需要提升自己的領域，「AI是從較低水平的人士開始取代」，如何分析數據模型結果、了解當中偏見（bias），都是金融人才愈來愈需要的技能。

▲ CFA協會金融分析研究高級總監曹實（圖左)、亞太區考試發展高級總監楊啟之（圖右）

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記者：麥德銘