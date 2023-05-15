▲ 【滙豐HSBC】滙豐保險︰內地客投保申請重返疫前水平

香港和內地過境要求逐漸復常，滙豐保險行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，今年首季該公司新業務價值（VNB）、年度化保費等值（APE）按年錄雙位數增長，部分正是由訪港內地客所推動。他預計，滙豐保險今季業務勢頭會比首季更強勁，正計劃今年內在港開設第3間保險尊尚健康管理中心，應對大灣區客戶需要。

文德華指，內地遊客向滙豐保險投保的申請，已返回疫前2019年水平，佔總保費的比例與該年相若，反映內地客有積壓需求。他指出，滙豐保險投資於企業信貸、私募股權，能提供具吸引力的儲蓄回報，而且境內資產收益率相對轉弱，訪港內地客對該公司儲蓄計劃最感興趣。

擬增保險尊尚健康管理中心

本地客對儲蓄計劃的需求同樣強勁，文德華解釋，投資環境很波動，即使短期定存現時利率雖佳，但長存期息率較弱，客戶自行儲蓄、投資不易跑贏通脹。

被問今季內地客業務復甦情況，文德華認為勢頭和需求都很強勁，又指首季的毛保費明顯高於2019年首季，「我們從香港客和內地客所看到的基本需求是非常、非常強勁，我對香港業務前景持積極態度」。

滙豐保險首席健康保障業務總監陳曦表示，正物色第3間保險尊尚健康管理中心選址，並會參考尖沙咀、銅鑼灣2間中心，與滙豐財富管理中心相連，為大灣區客戶提供一站式銀行、保險、醫療健康服務。

陳曦指，公司去年和今年在健康科技合共投資逾2,000萬美元，當中包括就醫療索償引入全新科技，令團體醫療保險客戶的僱員，向非網絡醫生求診後，提交電子索償申請至獲得理賠款項的時間，由以往需時約5天大幅縮短至5分鐘。以總保費計，該公司現於團體醫保市場份額佔約7%。

滙豐保險醫療事務總監陳詠彤表示，團體醫療保險客戶的僱員向非網絡醫生求診後，透過「Benefit+」手機App提交電子索償，輸入個人資料，以及包括診症日子、診斷和金額等相關索償資料，拍攝收據相並上載，查看即將提交資料是否正確，然後提交以完成索償過程，客戶的銀行戶口最快5分鐘便收到理賠款項。

▲ 文德華（中）表示，正計劃今年內開設第3間保險尊尚健康管理中心。左為滙豐保險首席健康保障業務總監陳曦，右為滙豐保險醫療事務總監陳詠彤。（曾耀輝攝）

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記者：胡學能