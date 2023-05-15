  • 26°C
香港時間 : 2023515日 (週一) 12:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【滙豐HSBC】滙豐保險︰內地客投保申請重返疫前水平

股市 08:30 2023/05/15

分享：

分享：

【滙豐HSBC】滙豐保險︰內地客投保申請重返疫前水平

香港和內地過境要求逐漸復常，滙豐保險行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）表示，今年首季該公司新業務價值（VNB）、年度化保費等值（APE）按年錄雙位數增長，部分正是由訪港內地客所推動。他預計，滙豐保險今季業務勢頭會比首季更強勁，正計劃今年內在港開設第3間保險尊尚健康管理中心，應對大灣區客戶需要。

文德華指，內地遊客向滙豐保險投保的申請，已返回疫前2019年水平，佔總保費的比例與該年相若，反映內地客有積壓需求。他指出，滙豐保險投資於企業信貸、私募股權，能提供具吸引力的儲蓄回報，而且境內資產收益率相對轉弱，訪港內地客對該公司儲蓄計劃最感興趣。

擬增保險尊尚健康管理中心

本地客對儲蓄計劃的需求同樣強勁，文德華解釋，投資環境很波動，即使短期定存現時利率雖佳，但長存期息率較弱，客戶自行儲蓄、投資不易跑贏通脹。

被問今季內地客業務復甦情況，文德華認為勢頭和需求都很強勁，又指首季的毛保費明顯高於2019年首季，「我們從香港客和內地客所看到的基本需求是非常、非常強勁，我對香港業務前景持積極態度」。

滙豐保險首席健康保障業務總監陳曦表示，正物色第3間保險尊尚健康管理中心選址，並會參考尖沙咀、銅鑼灣2間中心，與滙豐財富管理中心相連，為大灣區客戶提供一站式銀行、保險、醫療健康服務。

陳曦指，公司去年和今年在健康科技合共投資逾2,000萬美元，當中包括就醫療索償引入全新科技，令團體醫療保險客戶的僱員，向非網絡醫生求診後，提交電子索償申請至獲得理賠款項的時間，由以往需時約5天大幅縮短至5分鐘。以總保費計，該公司現於團體醫保市場份額佔約7%。

滙豐保險醫療事務總監陳詠彤表示，團體醫療保險客戶的僱員向非網絡醫生求診後，透過「Benefit+」手機App提交電子索償，輸入個人資料，以及包括診症日子、診斷和金額等相關索償資料，拍攝收據相並上載，查看即將提交資料是否正確，然後提交以完成索償過程，客戶的銀行戶口最快5分鐘便收到理賠款項。

文德華（中）表示，正計劃今年內開設第3間保險尊尚健康管理中心。左為滙豐保險首席健康保障業務總監陳曦，右為滙豐保險醫療事務總監陳詠彤。（曾耀輝攝）

【理財要貼地】邊款車保最全面？違失車匙都保？咩因素影響保費、自負費？點計數？

理財要貼地
【理財要貼地】邊款車保最全面？違失車匙都保？咩因素影響保費、自負費？點計數？

相關文章：

【滙豐HSBC】滙豐保險：2月內地客申請超疫情前　2022年佔香港新造業務保費市場第一

記者：胡學能

港股 保險公司 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【大行報告｜941】高盛上調三大電訊商目標價　最不看好中移動？股息回報有望逾7厘
【美股收市】債限危機續膠着　道指跌8點　納指跌0.3%　美滙美債息齊升（不斷更新）
【美股收市】債限危機續膠着　道指跌8點　納指跌0.3%　美滙美債息齊升（不斷更新）
【TSLA】Tesla取消生產Model S及Model X右軚車　港客可訂車型僅剩2款
【TSLA】Tesla取消生產Model S及Model X右軚車　港客可訂車型僅剩2款
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【大行報告｜9988】阿里巴巴升2%　大摩：軟銀已大致沽清阿里、看好潛在升幅達7成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升26點　阿里美股高港1%（不斷更新）
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
【港元拆息】傳發鈔行撲水　港元隔日拆息叫價驚見5.75厘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款