【大行看法】摩根資管許長泰：科技股有長線投資價值　留意企業首季成本控制　

多隻大型科技股本周將會公布季度業績，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，投資者對於科技股季績要關注兩大因素，當中包括公司的成本控制對盈利有多大幫助，以及市場對科技公司的消費力是否已經回歸。

百度 （09888） 、騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 均在本周放榜，許長泰指，行業自去年因監管環境收緊後，企業近年均以降低開支去提高整體盈利貢獻，故投資者需要留意公司的成本控制，對盈利有多大的貢獻度。

此外，內地經濟復甦暫時未算全面，今趟業績可進一步顯示市場對科技公司的消費力是否回歸。

芝商所（CME Fedwatch）數字顯示，市場料聯儲局6月有超過85%機會暫停加息，許長泰認為市場已大致反映相關因素，而且利率前景對中港科技股的影響其實不算太大。

他表示，仍然看好中港市場，又指若中國市場開始跑贏美國和新興市場，歐美投資者將重新審視投資策略，由於科技股指數權重較高，屬帶動大市的重要一環，認為板塊有長遠投資價值。

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編輯：葉志偉