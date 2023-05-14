許正宇估計 本港今年經濟增長或近5.5%

特區政府為今年全年經濟增長定下介乎3.5%至5.5%的預測。財經事務及庫務局局長許正宇指出，目前香港經濟發展勢頭好，若果情況持續，全年經濟增長靠近5.5%的預測上限。許正宇又引用國際貨幣基金組織（IMF）和世界經濟論壇等國際組織預測，指出今年全球經濟增長動力來自亞洲，當中中國經濟是主要動力來源之一。

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近期本港股市正發展「港元—人民幣雙櫃枱」，許正宇表示，目標年中可落實執行有關項目，又指目前已有多間藍籌公司提交申請，已表態參與的公司已佔港股市值約4成。在金融領域的發展上，許正宇認為香港需要提升市場競爭力，包括吸引更多新科技公司來港上市，並且加強與內地聯通，以至改良跨境理財通等措施。

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