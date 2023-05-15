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【内房危機】合景泰富：未如期支付1.19億美元票據本息、再構成違約事件　股價逆市挫一成

股市 10:11 2023/05/15

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【内房危機】合景泰富：未如期支付1.19億美元票據本息　再構成違約事件

合景泰富 （01813） 公布，其發行的2024年1月到期、6厘優先票據的條款，公司須於5月14日支付本金額15%連同未付利息，涉款1.19億美元（約9.4億港元），但至今未能支付。合景泰富表示，這將構成違約事件，暫時尚未接獲相關債權人發出加速還款通知。

合景泰富股價逆市挫一成，低見0.75元，成交1122萬元。

合景泰富表示，現正與潛在候選人討論擔任財務顧問的角色，以評估集團的資本架構、評估集團的流動資金及探尋所有可行的解決方案，藉以緩解當前的流動資金問題，並盡快為所有持份者達成最佳的解決方案。

據公司2022年年報，合景泰富未能按照附息銀行及其他借貸的預定還款日期支付其本金2.12億元人民幣，觸發多項美元計值的優先票據交叉違約。

合景泰富表示，期待與境外債權人接洽及合作，並呼籲「給予耐心、理解及支持，一起與本公司尋求境外債務的全面解決方案，共同解決整體行業面對的問題」。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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記者：伍鍵文

合景泰富集團（01813） 港股 合景泰富
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