【中特估】國資委：強化頂層設計　推動央企發展戰略性新興產業

國務院國資委最新公布，黨委書記、主任張玉卓到駐上海的中央企業進行調研，表明國資委將進一步強化頂層設計，指導推動中央企業大力發展戰略性新興產業，打造創新現代產業群。

張玉卓強調，國資央企要認真學習貫徹黨中央、國務院決策部署，強化企業科技創新主體地位，瞄準全球行業競爭前沿，加大和國內外各種所有製企業的合作力度，大力推進關鍵核心技術攻關，勇攀科技高峰，搶佔未來發展制高點。

他又指國資委將進一步強化頂層設計，優化考核、投融資、選用人、模式創新等政策措施，打好組合拳，加快佈局價值創造的新領域新賽道，打造創新引領的現代產業集群。增強企業核心競爭力、增強核心功能，為加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系貢獻更大力量。

張玉卓指，企業要堅守企業戰略定位，牢記使命緊盯目標，加快推進高端化、智能化、綠色化發展，不斷做強做優輸配電高端裝備製造業，積極建設世界一流智慧電氣裝備集團。健全完善中國特色現代企業治理，把價值創造融入到企業管理運營諸環節。

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編輯：葉志偉