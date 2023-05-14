維達澄清無接獲 主席接手瑞典大股東持股訊息

瑞典企業Essity於上月宣布計劃出售維達(03331)股份。近日有消息指，持有維達21％股權、本身是第二大股東的主席李朝旺，已初步與銀行討論融資，向大股東、瑞典的Essity收購對方的持股，市值約120億元。維達今日澄清，自刊發本公司日期為2023年4月26日有關Essity策略檢視的自願性公告以來，董事會並無接獲有關 Essity策略檢視的任何最新信息。

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Essity目前持有維達6.2億股或51.59％。上月Essity宣布擬出售維達持股，原因是希望降低生活用紙產品業務對收入佔比。根據Essity業績，去年維達業務貢獻約16%收入。維達上月獲Essity告知，策略檢視處於初步階段，包括評估不同方案，亦可能包括導致投資減少的方案，目前尚未就此作出任何決定。

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