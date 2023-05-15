▲ 【對沖基金】老虎環球等不及科企上市、據報擬減持套現 組合包括字節跳動

老虎環球基金（Tiger Global）據報正探討沽售其值逾400億美元非上市公司組合的其中一部分，向部分投資者返還資金。老虎環球基金活躍活躍創投投資，目前持有的未上市科企包括抖音和TikTok母企字節跳動、軟件公司Databricks、支付服務提供商Stripe。

過去18個月，環球新股市道轉弱，令風險投資基金如何退出成為難題，外媒引述消息稱，老虎環球基金正與一家財務顧問合作，冀在私募股權二級市場套現部分投資組合。

報道亦指，其他風投基金也可考慮同一方式轉手私人企業持股。據分析機構Raymond James報告，去年私募二級市場完成1050億美元交易，較10年前增逾4倍。不過，私募二級市場不如公開上市市場透明，如何定價將是一個複雜的問題。

老虎環球基金拒絕置評。

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記者：伍鍵文