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【母親節2023】市民預算逾千元慶祝　雨天商場零售升2成

商業 19:05 2023/05/14

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今年母親節天氣不佳，但仍無減留港市民的消費熱情，不少市民都表示會外出吃飯慶祝，下雨天更帶旺商場人流及消費，最受惠行業包括餐飲、保健品及鑽飾珠寶，有母親節主題的珍珠鑽飾系列，人均消費升10%至6千至過萬元不等。

【母親節2023】母親節個性化禮物　最快一個工作天完成製作

教師Katherine Yuen早於4月中已經在酒樓訂枱，一行9人（包括3名小朋友）於母親節正日與媽媽慶祝，「訂了半圍母親節套餐2,300元，另外加一些小菜，共吃了約2,700元」，Katherine說每年都會慶祝母親節，疫情之後餐飲市道暢旺，故特別提早訂枱，「老人家都是喜歡中式小菜，酒樓又有早鳥優惠減100元，所以貪方便就訂枱了。」

髮型師Sam今年和太太吃西餐慶祝母親節，費用在1千元左右，「自己的媽媽已不在，以前會和她慶祝，現在就和太太過節吧。」他說結婚周年比母親節更重要，前者每年都會慶祝，而父親節他們就更少慶祝，有時只吃快餐就算，「始終男人的責任就是工作，沒甚麼需要歌頌。」

髮型師Sam今年和太太吃西餐慶祝母親節，費用在1千元左右。

美容師Ling今年回到父母家慶祝母親節，4個家庭共13人的母親節晚餐由大嫂和爸媽包辦，「用了1,500元買餸，煮了蒸魚、薑蔥炒蟹、烚瀨尿蝦等」，Ling自己的一家4口則沒有特別慶祝，「丈夫沒有安排，反正今年正日和父母過，所以就不再特別慶祝了。」

美容師Ling今年回到父母家慶祝母親節。

商人：旅客消費力只及以往5成

零售方面，Moiselle主席及行政總裁陳欽杰表示，今年銷售比去年增加7至8成，「去年考慮到市民的消費力，我們推出較簡單的款式，單價在4千元左右，今年市道好轉，大家追求更好質素的高價產品，如外套和連身裙等，單價上升至約7千元。」

Moiselle主席及行政總裁陳欽杰

開關後Moiselle生意漸見好轉，但旅客逗留時間短，很多是即日來回，陳欽杰稱遊客消費力只及以往的5、6成，「聽到意見是香港現時零售服務變差、酒店房價貴」，為此品牌亦特別加強員工培訓，「銷售不單靠產品，還要給顧客好的購物體驗」。他又認為消費券能帶動本地購物氣氛，但不是所有品牌都能受惠，「像我們1千至3千元的手袋及消閒便服才會因消費券增加銷量。」陳欽杰看好明年零售市道，今年計劃再開2至3間分店，「但仍要看租金。」

新地15大商場生意升2成

母親節天氣不穩定，令更多市民逛商場，新鴻基地產15大商場（包括apm、wwwtc mall、大埔超級城等）商場人流及生意按年升20%。新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，要數最受惠行業，分別為餐飲、保健品及鑽飾珠寶，「不少提供母親節套餐的食肆或中式食肆，一早已收近80%預訂，母親節周末等位至少需時45分鐘，晚市更要做兩至三輪枱，客人大多選貴價套餐，人均消費逾400至500元，按年增20%。」

她指出，有精品蛋糕店於母親節當日甫開店已見人龍，母親節收逾百張訂單，並於下午6時前近乎售罄；珠寶類銷情則以鑽飾最受追捧，尤其是有母親節主題的珍珠鑽飾系列，人均消費升10%至6千至過萬元不等。D2 Place亦是丁財兩旺，人流上升30%，生意額提高了22%。

【傷健一家】UNIQLO「Here for U」計劃　招聘殘疾人士

本報記者：歐陽佩

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