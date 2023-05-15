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【母親節2023】餐飲業生意額冀達4億元　疫後買花增2成

商業 10:00 2023/05/15

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今年是疫後第一個母親節，不少市民都以輕鬆心情外出慶祝，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年母親節的餐飲生意相當理想，生意額預計可達到4億港元，比去年的3.6億為高；花店生意普遍亦有增長，有花店負責人到公司教授工作坊，令生意額提升1倍。

【消費習慣】疫情改變了港人消費模式　更願意為身心健康花費

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，今年母親節的餐飲生意相當理想，「初期訂枱有點慢熱，我們都擔心會否像復活節或五一黃金周那樣，港人都去了外遊﹐但臨近母親節這幾天訂枱突然踴躍，顯示留港消費的港人都願意外出慶祝。」當中酒樓晚市訂枱尤其暢旺，基本上很多都已爆滿，部分更做到兩輪生意，「晚市的單價更高，故晚上消費對營業額更有幫助。」

他指出，今年母親節周末雖然下雨，但非滂沱大雨，再加上今年是疫後首個母親節，大家都以放鬆的心情出來慶祝，「去年餐飲業生意額為3.6億，今年預計可達到4億。」

酒樓訂枱4月中已訂滿

彩福婚宴集團董事總經理何健（Ray）稱今年生意理想，他們推出了4,380元母親節套餐，回贈200元，母親節周末VIP房部分分店早於4月中至尾已訂滿，假期只做大堂散枱，「晚市頭輪訂枱已經爆滿，第二輪達三分之一」，他說疫下較多做12人大枱，今年則轉為8人中枱，可能是現今家庭人數較少。唯港薈（Hotel ICON）回覆本報時亦表示，他們的Silverbox宴會廳母親節自助早午餐於4月中已爆滿。

彩福婚宴集團董事總經理何健

Theo Floral創辦人Theodore的正職是空中服務員，花店是他one man band兼職負責，只接熟客及朋友生意，他說今年生意比去年好，雖然沒有特別宣傳，但訂單已達到他能負荷的最高點，「今年較受歡迎的花包括牡丹、玫瑰及康乃馨，每束定價由1,500-2,500元」，今年的花材沒有加價，故此他亦沒提高定價。

今年Theodore並去了一些公司搞鮮花工作坊，教員工親手做花束送給母親，「疫後大部分公司都取消了在家工作，管理層都希望透過工作坊去提升員工的歸屬感」，他的生意亦因此比去年提升了1 倍。

Theo Floral創辦人Theodore

疫後網上訂花需求減

尚禮坊行政總裁黃毅超稱，其網上花店今年的營業額與去年相若，「銷售比去年減了1成，但因為通脹關係，疫後運輸、物流、人力成本皆大幅上漲，故此我們亦略為加價1成。」他透露因疫後餐飲業復甦，市民可以見到收禮人，可以直接飲茶取代買花，甚或自己出街買花，故減少了網上訂花的需求。

尚禮坊行政總裁黃毅超

今年尚禮坊的花束訂單由500至1千元不等，「母親節仍是以康乃馨較受歡迎，其中有些雙色、混合色及漸變色新品種更受顧客追捧」，有更多預算的顧客會加入繡球、玫瑰和鬱金香等，豐富花束組合。「由於旅居及移民人數增加，今年外地訂花給香港親友的數目亦有小增幅，約佔營業額1成。」

有更多預算的顧客會加入繡球、玫瑰和鬱金香等，豐富花束組合。

位於尖東的Tiara花束及日本婚戒專門店，負責人Winsome Leung稱今年生意較去年升2成，「疫後很多人出來慶祝吃飯，我們的訂單大多是送到酒店或餐廳」，路過買花亦佔生意額的1至2成，其中以玫瑰及百合花較受歡迎，「現在的年輕人都較愛玩款。」他們的花束平均約800元，今年並沒特別加價，「始終疫後大家還未很願意花錢，我們想先試水溫，未敢加價。」

Tiara花束及日本婚戒專門店，負責人Winsome Leung

【傷健一家】UNIQLO「Here for U」計劃　招聘殘疾人士

本報記者：歐陽佩

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