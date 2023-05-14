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【安邦後遺】太平人壽保險斥30億元人幣　取吳小暉浙商銀行6.33%持股

股市 20:03 2023/05/14

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【安邦後遺】太平人壽保險斥30億元人幣　取吳小暉浙商銀行6.33%持股

安邦原董事長、涉職務侵吞被判刑的内地富豪吳小暉，其持有的6.33%浙商銀行 （02016） 股份被司法拍賣，最終悉數由太平人壽保險接手，成交價約為30億元人民幣。

浙商銀行發布公告，稱經查詢司法拍賣網站「京東網」公示的《網絡競價成交確認書》，競買人太平人壽保險以30億元（人民幣，下同），競得拍賣旅行者集團持有的13.5億股浙商銀行A股股票，每股價值2.22元人民幣，以浙商銀行A股現價3.26元計，折讓近31.7%。

浙商銀行表示，上述股份被拍賣，不會導致該行產生控股股東或實際控制人，不會對該行日常經營管理、公司治理產生重大影響。

翻查浙商銀行3月公告，因上海市第一中級人民法院訴吳小暉一案，吳小暉未履行生效法律文書確定的義務，上海市第一中級人民法院裁定拍賣被執行人吳小暉所有登記在旅行者集團名下的該行股份。

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記者：伍鍵文

港股 拍賣 浙商銀行（02016） A股
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