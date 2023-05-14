【維達3331】傳主席李朝旺接手瑞典股東Essity持股　維達發公告否認

維達國際 （03331） 瑞典控股股東Essity上月公布，擬出售維達國際持股。其後有消息指，維達國際第二大股東、主席李朝旺控制的富安國際，有意收購Essity持股，但維達最新發公告，澄清董事會自上月26日刊發自願性公告後，並無接獲Essity策略檢視的任何最新信息，即否認富安國際會收購Essityt持股。

維達國際上周五逆市升近4%，收報20.5元，成交增至3048萬元。

Essity曾在上月宣布，有意出售其維達持股，並已開展包括沽貨在内的戰略審查，原因是冀降低生活用紙產品業務佔總收入的比重。Essity於瑞典斯德歌爾摩交易所上市，去年其淨銷售額為1560億瑞典克朗，維達約佔收入16%。

由於Essity現時持有維達超過51%股權，而富安國際目前持有維達21%的股權，倘交易最終落實，意味富安國際持有逾7成維達股權，届時或會觸發強制要約收購，故近期急升或是市場對公司有機會被私有化的炒作。惟目前難以判斷維達是否會被私有化。消息人士強調，交易屬初步階段，仍有其他潛在收購Essity維達持股的買家。

富安國際主要由維達管理層控制，當中李朝旺持有富安的大部分股權，其餘則由副主席余毅昉及首席技術官董義平持有。

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編輯：葉志偉