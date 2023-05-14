【土耳其大選】埃爾多安連任有危機 批反對派勾結美國

土耳其於周日（14日）舉行大選，強人總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）再次尋求連任，但民調指反對派可能獲勝。埃爾多安與反對派互相指責對方，勾結外國勢力。

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反對派領袖科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）在民調暫時在民調輕微領先，他在上周五（12日）的競選活動上再次承諾，會重新為土耳其帶來「和平及民主」。

74歲的科勒齊達奧盧認為，今次是反對派最好機會「改朝換代」，阻止掌權20年的埃爾多安繼續執政。反對派希望，周日得票能夠超過50%，避免在兩周後舉行次輪投票。

科勒齊達奧盧上周更指控，聲稱有證據指俄羅斯利用深度造假（Deepfake）製作及傳播網絡訊息，試圖干預土耳其選舉結果。但他表明，如果執政會維持與俄的良好關係。

埃爾多安則稱，即使面臨眾多挑戰如高通脹及二月時的大地震，土耳其在他的帶領下仍然迅速發展。埃爾多安承諾會繼續打造穩定的社會，解決生活成本危機及加強國防工業發展。

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69歲的埃爾多安上周表明，無論選舉結果如何，他亦會選擇接受。惟他亦狠批科勒齊達奧盧，指控對方是「分裂主義分子」。

埃爾多安亦反擊科勒齊達奧盧指控，強調俄羅斯是土耳其重要盟友，特別是農產品方面。同時，埃爾多安聲稱反對派勾結美國，指美國總統拜登（Joe Biden）下令推翻自己。

美國國務院發言人表示，土耳其是美國重要的長期盟友，會密切關注選舉，表明不會支持任何一方。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）亦否認指控，對反對派言論感到失望。

投票於當地時間傍晚5時結束（香港時間晚上9時），點票隨即開始。外界估計，總統選舉初步結果會在當時時間周日深夜可能出爐，當地媒體亦被限制在當地時間晚上9時後（香港時間周一凌晨1時）才允許報道選舉結果。

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責任編輯：吳漢培