【內銀股】太平壽險30億人幣投得 浙商銀行6%股權

浙商銀行(02016)較早前宣布，原安邦保險董事長吳小暉旗下登記在旅行者集團名下的該行13.47億股股份，會在京東司法拍賣網絡平台上公開拍賣，有關股份佔浙商銀行總股本6.33％，有關股份目前被司法凍結。,該行今日宣布，經集團查詢京東網司法拍賣平台公示的《網絡競價成交確認書》，太平人壽保險以最高價格30億元人民幣投得股份。浙商銀行又表示，拍賣最終成交以上海市第一中級人民法院的裁定為準，集團會根據裁定結果及時披露最終競買人的訊息及股份裁定過戶情況。

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太平壽險是中國太平(00966)的旗下企業。以其收購作價30億元等同毎股2.23元人民幣計算，相對浙商銀行A股上周五收市價3.26元人民幣，呈32%折讓。

浙商銀行表示，股份拍賣事件不會導致該行產生控股股東或實際控制人，不會對該行日常經營管理、公司治理產生重大影響。

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