【美股一周前瞻】聚焦美國零售及房屋數據　債務上限談判成另一關鍵（附數據表）

本周美國公布的主要經濟數據集中在零售及房屋方面，當中4月零售銷售料按月升0.8%，較3月按月跌0.6%有所好轉，然而4月新屋動工數量預期會繼續放緩至140萬間，較3月142萬間為低，營建許可則維持143萬間。

另外，債務上限危機仍然是市場關注焦點，美國總統拜登原定上周五（12日）與眾議院院長麥卡錫等會面，商討提高債務上限問題，但會議最終延遲到下周進行，暫時未透露具體日期。但拜登表明助手級談判現時正在推進之中。

摩根大通對機構投資者的調查顯示，如果當前的債務上限危機引發美國技術性違約，那麼美國國債利率曲線將出現牛市趨平，高評級信用債息差會擴大，另外，美元亦會相對於其他避險貨幣貶值。

個股業績方面，本星期派成績表的美股亦以零售類為主，兩大零售商TARGET（美：TGT）及沃爾瑪（美：WMT）均會公布季度業績，另外，家居飾品零售商Home Depot（美：HD）亦會在周二盤前公布季度業績。

本周美國重點數據一覧 日期 項目 預測 前值 05/15 5月紐約州製造業調查指數 -4 10.8 05/16 4月零售銷售（按月） 0.8% -0.6% 5月NAHB房屋市場指數 45 45 業績：盤前- Home Depot（美：HD）、愛奇藝（美：IQ） 05/17 4月新屋開工 140萬間 142萬間 4月營建許可 143萬 143萬 05/18 首次申請失業救濟金人數 25.2萬 26.4萬 連續申領失業救濟金人數 181.8萬 181.3萬 5月費城聯準企業展望 -19.8 -31.3 4月成屋銷售 430萬間 444萬間 4月領先指數 -0.6% -1.2% 業績：盤前- 沃爾瑪（美：WMT）



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編輯：葉志偉