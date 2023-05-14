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【美股一周前瞻】聚焦美國零售及房屋數據 債務上限談判成另一關鍵（附數據表）
宏觀解讀 18:09 2023/05/14
本周美國公布的主要經濟數據集中在零售及房屋方面，當中4月零售銷售料按月升0.8%，較3月按月跌0.6%有所好轉，然而4月新屋動工數量預期會繼續放緩至140萬間，較3月142萬間為低，營建許可則維持143萬間。
另外，債務上限危機仍然是市場關注焦點，美國總統拜登原定上周五（12日）與眾議院院長麥卡錫等會面，商討提高債務上限問題，但會議最終延遲到下周進行，暫時未透露具體日期。但拜登表明助手級談判現時正在推進之中。
摩根大通對機構投資者的調查顯示，如果當前的債務上限危機引發美國技術性違約，那麼美國國債利率曲線將出現牛市趨平，高評級信用債息差會擴大，另外，美元亦會相對於其他避險貨幣貶值。
個股業績方面，本星期派成績表的美股亦以零售類為主，兩大零售商TARGET（美：TGT）及沃爾瑪（美：WMT）均會公布季度業績，另外，家居飾品零售商Home Depot（美：HD）亦會在周二盤前公布季度業績。
|本周美國重點數據一覧
|日期
|項目
|預測
|前值
|05/15
|5月紐約州製造業調查指數
|-4
|10.8
|05/16
|4月零售銷售（按月）
|0.8%
|-0.6%
|5月NAHB房屋市場指數
|45
|45
|業績：盤前- Home Depot（美：HD）、愛奇藝（美：IQ）
|05/17
|4月新屋開工
|140萬間
|142萬間
|4月營建許可
|143萬
|143萬
|05/18
|首次申請失業救濟金人數
|25.2萬
|26.4萬
|連續申領失業救濟金人數
|181.8萬
|181.3萬
|5月費城聯準企業展望
|-19.8
|-31.3
|4月成屋銷售
|430萬間
|444萬間
|4月領先指數
|-0.6%
|-1.2%
|業績：盤前- 沃爾瑪（美：WMT）
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編輯：葉志偉
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