【香港經濟】許正宇：香港今年經濟增長有望接近5.5%　擬參與「人民幣櫃台」港股已佔市值4成

▲ 許正宇：香港今年經濟增長有望接近5.5% 擬參與「人民幣櫃台」港股已佔市值4成

香港首季經濟增長2.7%，扭轉四個季度的跌勢並勝市場預期，但港府未有更改全年經濟增長3.5%至5.5%的預測。財經事務及庫務局局長許正宇最新接受訪問時稱，香港現時經濟發展勢頭好，如果情況可持續，全年經濟增長靠近5.5%的預測上限。

許正宇出席電台節目時表示，對中國發展感樂觀，並引用國際貨幣基金組織（IMF）和世界經濟論壇等國際組織預測，今年全球經濟增長動力來自亞洲，當中重要元素是中國經濟。

許正宇：香港需要「追時間、追結果及追前列」

許正宇重申，在金融發展方面，香港需要提升市場競爭力，包括吸引新科技公司在香港上市，加強與內地聯通，期望改良跨境理財通等。

在港股「港元—人民幣雙櫃枱」方面，許正宇稱，目標年中可落實執行有關項目，又指目前已有多間藍籌公司提交申請，已表態參與的公司已佔港股市值約4成。

近期許正宇多次出訪外國，包括出訪歐洲、東南亞等。他表示，在地緣政治變化下，香港需要繼續發揮聯通內地和國際不同板塊的角色，「無論地緣政治如何變化，這些牽涉到經濟或金融市場的運行，一些具體事務，其實大家完全找到很多，共同談資也好，討論點也好，可以互相借鑑，也可以互相參考。」

英國商業及貿易部國務大臣莊敦文早前訪港，許正宇指，明顯感受到英國、歐盟希望透過透過香港，進入大灣區市場，亦對本港的金融科技、綠色金融、設立虛擬資產交易所等多範疇感興趣。

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記者：伍鍵文