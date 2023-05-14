【銀行服務】恒生設首間寵物友善分行　有哪些專用設施？

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

港人飼養寵物風氣盛行，甚至視如己出。恒生銀行 （00011） 最新公布，將位於銅鑼灣的恒生希慎道分行轉為全港首間寵物友善分行，令該行客戶可帶同「毛孩」前往分行處理銀行事宜或作理財規劃。

恒生銀行表示，銅鑼灣希慎道的寵物友善分行，在銀行大堂及優越理財中心大堂均設有寵物友善等候區域，備有寵物專用垃圾箱、空氣清新機、濕紙巾等，讓客戶可與寵物一同等候銀行服務。另外，客戶也可帶同寵物在「寵物友善會議室」處理銀行事務或與銀行職員進行理財諮詢。恒生表示，該分行內更特別採用對寵物無害的清潔劑，確保安全。

恒生：4個百萬資產客戶有1個飼養貓或狗

恒生續指，在2022年12月至今年4月曾向客戶進行調查，發現逾200位30至64歲並持有100萬元或以上流動資產人士，當中約25%現正飼養或有計劃未來半年飼養貓或狗。有飼養貓狗的受訪者表示， 每隻毛孩每月平均開支約為2,254 元，包括食物、疫苗、醫療、美容、 保險等。

恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和表示，今次在希慎道分行加入寵物友善設施是首個試點，未來該行將推出更多創新的服務和產品，為客戶帶來更大的便利。

相關文章：

【恒生11】恒生銀行調整全線分行營業時間 地面分行延長半小時至5點關門

【HSBC滙豐】滙豐7天營業安排分行「三減一」 保留兩家分行開足7日

編輯：麥德銘