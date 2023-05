【Twitter】馬斯克委任前NBC「廣告一姐」Yaccarino執掌Twitter

社交平台Twitter的新行政總裁人選終於揭盅,轉任執行主席、首席技術官的馬斯克(Elon Musk)宣布,已任命前NBCUniversal(NBC環球)廣告主管Linda Yaccarino為Twitter的新任CEO,負責商業營運等事宜。Yaccarino將於6月正式上任,馬斯克日後在Twitter的工作重點,將放在品牌設計與技術領域。

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky