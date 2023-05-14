佛州教師播迪士尼電影 傳遭接受調查

美國佛羅里達州州政府與迪士尼（Disney）的分歧愈發激烈，有當地教師被傳因播放迪士尼的動畫電影，而面臨州政府的不當行為調查。

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網民Carl Zee在社交平台Twitter爆料，指自己一名在佛州教師友人因在課堂上播放迪士尼去年上映的動畫《奇異大世界》（Strange World），被一名學生的家長舉報，現正面對州教育部的不當行為調查。

▲ 《奇異冒險》去年上映，電影有LGBT角色。

Carl Zee上傳的州政府信件顯示，州教育部要求收信人在兩周內，提交任何與調查相關的目擊者供詞或文件。信中未寫明收信人的明確指控，只聲稱會調查投訴涉及的不當行為。

有人指教師違法才會被調查，Carl Zee回應指教師友人有獲得所有學生家長簽署同意書，同意友人在課堂播放迪士尼電影。而且，Carl Zee指友人甚至提出家長可以要求不想子女收看的迪士尼電影名單，但無人有提出要求。

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佛羅里達州最新一條法案訂明，要求圖書館及學校下架任何有「不當內容」疑慮的書本。當地一名高中英文教師表示，課堂書單的3分1書籍被移除。

州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）曾聲稱，州內有學校灌輸不當思想。正在破壞美國，有佛州政府官員更聲稱有教師正荼毒學生。

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責任編輯：吳漢培