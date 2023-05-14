博雅互動發盈喜 料首季多賺逾倍

網遊股博雅互動(00434)發盈喜，集團截至今年3月止三個月之收益預期會較集團截至2022年3月止三個月增長約1%至5%左右。截至2022年3月止三個月集團約錄9,150萬元人民幣，主要由於集團一定在線運營活動的舉辦；及對於遊戲產品和玩法的持續優化，使集團收益增加。博雅截至2023年3月止三個月錄得的公司擁有人應佔利潤預期會較2022年3月止三個月增長約110%至125%左右，主要是由於截至2023年3月止三個月錄得的收益較2022年同期有所增加；集團截至2023年3月止三個月之股權投資合夥企業等金融資產之公平值下降相比2022年同期下降較少及2022年第一季度錄得凍結總額之減值，而2023年度已無凍結總額之減值事項；及利息收入較2022年同期有所增加。

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博雅補充，若剔除股權投資合夥企業等金融資產之公平值變動及2022年第一季度之凍結總額之減值等非經營一次性因素的影響，公司截至2023年3月止三個月之公司擁有人應佔利潤，預期將會較2022年同期之公司擁有人應佔利潤增加約 30%至40%左右，主要由於收益及利息收入較2022年同期有所增加所致。

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