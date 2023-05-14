泰國大選初步點票 反對派顯著領先

泰國周日（14日）舉辦大選，改選國會下議院500個議席。前總理他信（Thaksin Shinawatra）的細女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）所屬的為泰黨初步獲取的議席數目領先，料為最大黨，有望終止軍方長達近10年的執政。

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投票已在當地時間下午5時結束，按已點算的2成選票，兩大反對黨為泰黨及前進黨所得議席都明顯領先，反對派將在國會下議員掌握多數議席，已無太大懸念。

泰國選舉委員會估計，今年投票率可能高達80%。票站調查顯示，為泰黨得票率約為32.6%，另一反對派前進黨得票率約為29.4%，估計反對派將在國會下議員掌握多數議席。

根據民調顯示，在軍方執政近10年後，選民希望有轉變。分析估計，為泰黨將贏下多數議席，成為下議院最大黨，取代軍方執政。為泰黨內三大總理候選人之一的貝東丹周日表示，今日可能是歷史時刻，見證泰國由軍方統治轉為民主統治。

為泰黨在民調中支持度明顯領先，特別受年輕選民歡迎。為泰黨提出的民主化政治及打破寡頭深受年輕選民支持，而且唯一一黨承諾改革不敬罪（lese majeste law）。

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今次為2020年泰國大型示威，要求總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台及加強控制皇權後首次選舉。曼谷法政大學政治科學家Prajak Kongkirati表示，今次不止是對軍方政府的公投，亦是對泰國總體政制的投票。

官方希望，在選後60日內，即7月13日前確認95%議席，即500席中475席。然而，即使反對派取得優秀結果，想要執政恐怕仍要通過重重難關。

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責任編輯：吳漢培