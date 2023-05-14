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軟銀旗下晶片巨企Arm 傳最快9月在美上市

股樓投資 15:38 2023/05/14

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外電報道，日本科網巨企軟銀（Softbank）旗下芯片設計公司 Arm ，有望最快9月美國紐約上市，消息指，其上市集資額或高達100億美元。一旦成功，有望成為今年全球最大規模的新股集資活動。消息指，多間大行包括高盛、摩通、巴克萊及瑞穗等，都有份參與是次 Arm 集資活動，,並預計更多銀行會參與，然而誰是牽頭銀行則未落實。

陳茂波指有意在市場集資 發展交椅洲填海項目  詳情請看【下一頁

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

上季度，Arm銷售淨額按年增長28%至928億日圓，惟同時盈轉虧，錄得虧損62億日圓。消息指，業界估計Arm市值介乎300億至700億美元，然而半導體價格波動，也可能對Arm估值構成影響。

軟銀去年原有意以400億美元將芯片設計商售予Nvidia （美︰NVDA），然而因交易遭反壟斷監管機構反對而取消，軟銀改而爭取Arm實現上市。

【內房危機】合景泰富逾4億人幣 出售上海嘉定項目  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

美股 Softbank

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