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陳茂波指有意在市場集資 發展交椅洲填海項目

股樓投資 14:01 2023/05/14

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財政司司長陳茂波在網誌表示，經過多年的反覆討論，土地供應不足導致樓價高，並嚴重制約著本港的發展，已是社會共識。本屆特區政府正全力以赴，提速、提量、提效，以全方位增加土地供應。從長遠宏觀角度而言，已鎖定了7,300公頃土地的供應來源，這超出了《香港2030+》報告預計2019至2048年間6,200公頃的土地需求。不過，即使土地供應總量足夠，同樣重要的是供應的節奏能否應對市場的需求變化。特區政府需要有足量的土地儲備，特別是「熟地，才能因應不斷改變的市場情況，在不同階段都提供充足的土地及房屋供應，讓市場能較平穩有序發展。考慮到土地開發、平整、基建配套等需時，過程中亦可能遇上難以預見的狀況而有阻礙或延誤，因此土地供應來源必須多渠道、多樣化，以建立起充足的儲備，才談得上具備穩定供應的能力。

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【青姐話】中特估 有段古

青姐話
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他指出，北部都會區的發展和交椅洲人工島的填海計劃都必須全速進行。在上述7,300公頃的土地總供應量中，超過一半 (54.6%) 是源自這兩大策略增長區。當中，北部都會區將提供逾3,000公頃土地；交椅洲人工島則提供1,000公頃土地。

對於有意見關注整個交椅洲人工島項目對公共財政的影響，陳茂波指出這個項目具備很好的向市場集資條件，所需資金將有較大部分通過市場募集。事實上，不少企業或機構都認同這項目的發展潛力，相繼表達希望參與其中，當中亦有建議可透過不同形式的結構融資或公私型合作發展模式，讓項目融資可有更大彈性和更多選擇。此外，特區政府還可以發行兼具零售部分的債券，為項目融資的同時也讓市民分享穩健的投資回報。

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撰文 : 李尚毅

滙豐控股（00005） 港股

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