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【著數優惠】九龍東皇冠假日酒店自助餐買二送二 午餐低至每位$209

理財智慧 01:36 2023/05/16

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母親節過後，子女又要為慶祝父親節作準備，九龍東皇冠假日酒店尚廚推出一系列自助餐優惠，下月將近來父親節，其中6月17日及18日尚廚自助午餐及自助晚餐，特別加添松露主題菜式，包括松露野菌湯、松露薯蓉、松露野菌薄餅、香煎龍脷柳配松露忌廉汁、松露雞肉牛油果炒飯等，款款香氣撲鼻，必定獲得父親大人的歡心。又推出「快閃限量搶– 買二送二」自助午餐優惠，4人同行，每位低至209元。

【青姐話】吃得苦中苦 方為中特估

於6月17日至18日父親節期間惠顧，可獲贈刻上金句的皮革書簽。由將軍澳翠林綜合職業復康服務的殘疾學員製作，刻有暖心金句的「皮革書簽」送給每位父親，感謝卡上附有手作人的親筆簽名。

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「蠔得喜」自助午餐焦點美食，包括：凍海鮮包括即開生蠔、紐西蘭青口、黃金螺、白蜆、熟蝦；逢星期六、日及公眾假期供應松葉蟹腳、吞拿魚及油甘魚刺身；四款刺身、六款壽司、水耕菜沙律吧、八款頭盤、中西餐湯、燒紐西蘭草飼西冷牛扒、燒羊脾、中東旋轉烤肉檔、即煮瑤柱海鮮粥檔、即煮粉麵檔（款式輪流供應）及十多款甜品、七款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）


用餐時間：12:00 – 14:30（6 月 17-18 日: 首輪 11:30 – 13:45；次輪 14:15 - 16:30）


【快閃限量搶– 買二送二】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期一至五 836元/4 位，平均209元/位 (原價 1,532元/4 位) 優惠連結：請按此

(已包括原價加一服務費)

 

【裝修設計】夫婦豪花逾百萬打造「貓貓世界」 4房變2房 打造度假氛圍，詳見【下一頁

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【快閃限量搶– 買三送一】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期1,320元/4 位，平均 330元/位 (原價 1,707元/4 位) 優惠連結：請按此
(已包括原價加一服務費) 

【低至 75 折】「蠔得喜」自助午餐連無限暢飲
KKday 優惠: 成人 296元/位 起 (原價: 383元/位) 優惠連結：請按此
小童（3-11 歲）211元/位 起 (原價: 273元/位)
長者（60 歲以上）253元/位 起 (原價: 328元/位) (已包括原價加一服務費)
「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐：焦點美食：凍海鮮包括即開生蠔、松葉蟹腳、青口、黃金螺、白蜆、凍蝦；星期五至日、公眾假期及前夕供應 波士頓龍蝦、帶子及油甘魚刺身；煎鴨肝、一口和牛、羊扒、五款刺身、水耕菜沙律吧、九款頭盤、即煮粉麵檔、中東旋轉烤肉檔、燒紐西蘭草飼肉眼牛扒、香草烤黑毛豬腩卷、鵝肝醬慕絲開心果、牛油果醬香辣蠔脆餅、珍珠帶子脆香豆腐、辣酒煮螺、花雕上湯大蝦烏冬、砵酒香草燴牛肩肉、馬來椰香荔枝鴨、沙參栗子燉雞湯（款式輪流供應）
甜品：十多款甜品包括北海道 3.6 牛乳芝士批、焦糖果仁牛奶朱力蛋糕、棉花糖彩虹忌廉蛋糕、韓國草莓千層酥、北海道雙層芝士蛋糕、燕窩桂花凍糕、杏仁鮮奶燉蛋白，七款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古力噴泉（款式輪流供應）
用餐時間：18:30 – 21:30（6 月 17-18 日: 首輪 17:30 – 19:45；次輪 20:15 - 22:30）
【快閃限量搶 –買二送二】「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期一至四 1,340元/4 位，平均 335元/位  優惠連結：請按此
(原價: 2,456元/4 位) (已包括原價加一服務費)
【快閃限量搶– 買三送一】「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期五至日及公眾假期 2,036元/4 位，平均 509元/位  優惠連結：請按此
(原價 2,631元/4 位) (已包括原價加一服務費)
【低至 75 折】「生蠔.松葉蟹腳.鴨肝」自助晚餐連無限暢飲
KKday 優惠: 成人 474元/位 起 (原價: 614元/位)
小童（3-11 歲）321元/位 起 (原價: 416元/位)
長者（60 歲以上）406元/位 起 (原價: 526元/位) (已包括原價加一服務費)
「芒果狂熱」下午茶自助餐焦點美食：芒果鮮蝦泡芙、香芒牛油果薯仔沙律、香芒芝士
桃沙律、芒果藜麥沙律、香芒咖喱排骨、香芒椰汁雞球、即煮粥檔、即煮粉麵檔、鐡板
燒、中式點心、沙律、包點
甜品：十多款甜品包括芒果糯米糍、芒果楊枝甘露布甸、芒果熱情果慕絲蛋糕、竹炭
芒果卷、焦糖朱古力芒果撻、蜂蜜芒果一口多士、七款口味的 Haagen-Dazs 雪糕及朱古
力噴泉
用餐時間：15:15 – 17:15
【快閃限量搶 – 買三送一】「芒果狂熱」下午茶自助餐連無限暢飲
KKday 優惠: 星期六日及公眾假期 844元/4 位，平均 211元/位 (原價: 1,091元/4 位)  優惠連結：請按此
(已包括原價加一服務費)
【快閃限量搶 – 8 折】「芒果狂熱」下午茶自助餐連無限暢飲
KKday 優惠: 成人 223元/位 (原價: 273元/位)
小童 （3-11 歲）169元/位 (原價: 207元/位) (已包括原價加一服務費)
優惠詳情：
優惠期 (預訂期) : 2023 年 5 月 15 日 15:00 至 5 月 22 日 23:59
用餐日期：2023 年 5 月 16 日至 6 月 30 日
地址：香港將軍澳唐德街 3 號香港九龍東皇冠假日酒店 1 樓

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責任編輯：陳詠妍
 

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