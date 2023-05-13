【清酒新世界@iM網欄】WAKAZE．六

上星期分享了WAKAZE的人氣產品The Classic的日本版及法國版，今篇為大家介紹HERO系列另外兩款清酒，分別是柚子酒及濁酒。值得留意的是WAKAZE釀造清酒的理念，與日本的酒造有點不一樣，接下來我逐一分享大家就會慢慢明白。

首先介紹柚子酒，其實提起日本風味不少人會聯想到抹茶，在歐洲柚子是繼抹茶之後愈來愈受到關注，並用於高級餐廳和糕點店。2021年，WAKAZE應熱情粉絲的要求開發了Yuzu Sake這款產品。酒藏為了減少柚子的苦味以及帶出新鮮的香氣，採用Eus出產的柚子來釀造，先以人手去除柚子的果皮，過程中不加糖及不使用任何調味劑，因此釀造出來的柚子酒帶有自然清新的味道。柚子酒有一種乾爽的味道，不像大多數柚子酒那樣甘甜，因為多數坊間的柚子酒會加糖來增加甜度，而且成功提升柚子的清新感，同時帶有輕微的苦味與酸度，酒藏還加入了些少薄荷，令清酒的味道增加了複雜性。WAKAZE在原料方面可謂花盡了心思，除了採用卡瑪格米、法國柚子和法國薄荷來釀造外，還採用了檸檬和普羅旺斯馬鞭草。此外，Yuzu Sake的酒標也相當花心思，以黃色線條的WAKAZE大字來突顯柚子酒的特色。

至於HERO系列的最後一款清酒是Nigori Sake，酒標方面配上綠色線條WAKAZE大字。Nigori Sake是一種渾濁的清酒，帶有濃郁的米味，在技術上並非未經過濾，而是經過粗壓，清酒通過粗布或漏勺過濾，把酒粕留在清酒中，這就是濁酒出現渾濁的原因。Nigori Sake擁有醇厚的香氣、味道和口感外，還很好地把這些元素傳遞給歐洲的清酒愛好者。這款清酒以其柔軟的口感和細膩的米香而得到讚賞，採用與The Classic相同的法國原料製成，飲用時可享受到因製作過程差異而產生的變化，非常特別。

Wakaze Kura Grand Paris

地址：9 Rue de la Bergerie, 94260 Fresnes, France

官網：https://www.wakaze-sake.com/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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