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存安全隱患 特斯拉中國大規模召回 超110萬輛車受影響

環球政經 18:29 2023/05/13

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中國國家市場監督管理總局12日指出，特斯拉（Tesla）存在煞車安全隱憂，宣布將召回中國110萬輛汽車，包含5款車型。

有內媒指，這幾乎相當於特斯拉在中國四年的總銷量。根據中國最高市場監管機構12日發布消息，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃，召回生產日期在2019年1月12日至2023年4月24日期間的部分進口Model S、 Model X 、Model 3及國產Model 3 、Model Y汽車，共計1104622輛。

公告指，本次召回範圍內的車輛，沒有允許駕駛員選擇能量回收制動策略；同時，對駕駛員長時間深度踩下加速踏板的情況可能沒有提供足夠提醒。以上因素疊加可能增加長時間誤踩加速踏板的概率，可能增加碰撞的風險，存在安全隱患。

受到調查影響，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司將計劃通過汽車遠程升級（OTA）技術，為召回範圍內的車輛推送新開發的功能，以降低因長時間深踩加速踏板導致速度過快引起的碰撞風險。

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
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數據顯示，特斯拉今年1至4月在華銷量為17.7萬輛，2022年為43.9萬輛，2021年為32.07萬輛，2020年為14.8萬輛，2019年該數值為超4萬輛，累計為112.47萬輛。

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編輯：黃銳

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