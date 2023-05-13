加密貨幣監管嚴苛 幣安宣布退出加拿大市場

加密貨幣交易所幣安（Binance）宣布退出加拿大市場，原因是加拿大當局理由是加拿大對於加密貨幣交易所的指導方針太過嚴苛，包括導入預先註冊流程收緊對加密資產交易平台的監管。

加拿大的所有加密資產交易平台需要經過加拿大證券管理委員會事前批准下，才能讓用戶購買或存入穩定幣，獲得批准的前提是平台要通過加拿大證券管理委員會的各種盡職調查。幣安表示，不同意指導方針，希望與加拿大監管機構積極協商，創建加密貨幣在該國的全面框架。

幣安Twitter發文稱，加拿大向加密貨幣交易所發出的新指引，加拿大市場對幣安不再適合。

Binance創始人趙長鵬是加拿大國籍，加密貨幣行業自2022年開始大幅下跌，市值蒸發了超過一萬億美元，這引起了各國監管機構的關注。今年3月，趙長鵬被美國商品期貨交易委員會起訴，指控其經營的是一個「非法」的交易所和「虛假」的合規計劃。

未來幣安表示將向剩餘的加拿大用戶發送一封電子郵件，詳細說明幣安在退出加拿大後，他們的帳號該如何處理。

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編輯：黃銳