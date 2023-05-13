耶倫預計：美國監管機構對地區性銀行的合併持開放態度

美國財長耶倫表示，目前的銀行業環境和一些美國地區銀行的盈利壓力，可能導致該行業出現一些「集中現象」，監管機構或會對這種合併持開放態度。

耶倫指，她不認為小型地區銀行有壓力，這些銀行具有大量的受保護的存款。她表達了對幾乎所有銀行都有足夠流動性的信心，以防止來自未受保護存款人的存款意外流失。然而，她表示，在地區和中型銀行業中可能會出現一定程度的合併。她拒絕討論任何具體的銀行。

她在日本舉行的七國集團財政官員會議期間接受採訪時表示:「這可能是一個我們會看到更多地區銀行合併，如果發生，我認為監管機構會持開放態度。」

耶倫本周向G7國家保證美國金融體系是穩定的，稱美國已採取行動加強對其銀行體系的信心。自3月中旬以來，美國已有三家地區性銀行倒閉。

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周五，她告訴彭博電視，這三家銀行都傾向於出現巨額損失和高比例的未受保護存款，但整個銀行體系資本充足，盈利仍然非常穩固。

近幾周，美國主要地區性銀行的股價波動加劇，投資者仍然對中型銀行的穩定性持懷疑態度。

KBW地區銀行指數（.KRX）本月迄今已下跌近14%，周五上漲了0.39%，但PacWest Bancorp（PACW.O）在周四報告存款下降后下跌了23%。

耶倫指出，銀行的股票暴跌，可能令存款人感到不安。她說，「不幸的是，一旦一家銀行的股票下跌，就可能引發未受保護的存款人的關注……即使該銀行有足夠的資本和流動性。」

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編輯:黃銳