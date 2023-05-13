  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 21:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Elon Musk正式宣布 NBC環球高層成為Twitter行政總裁

環球政經 17:14 2023/05/13

分享：

分享：

Elon Musk正式在Twitter宣布，他已任命前NBCUniversal廣告主管Linda Yaccarino為Twitter的新任CEO，Elon Musk將管理Twitter的軟件和服務器團隊。

他在5月12月的一條Twitter指：「我很高興歡迎Linda Yaccarino成為Twitter的新任CEO！@LindaYacc將主要關注業務運營，而我則專注於產品設計和新技術。」自Elon Musk10月收購Twitter以來，廣告商紛紛逃離這個社交媒體平台，他在今年初時承認，Twitter的廣告收入大幅下降。

據《BBC》報道，Linda Yaccarino在一個意大利裔美國人家庭長大，父親是一名警察。

從賓夕法尼亞州立大學畢業後，她在 Turner Entertainment 工作了 15 年，然後加入 NBCUniversal，在那裡她管理著大約 2,000 名員工，並參與了其流媒體服務的推出。她的工作以與大品牌的密切合作為標誌，尋找植入式廣告的機會，並說服他們在電視節目旁邊做廣告——即使是那些以前衛內容而聞名的電視節目，比如慾望都市剛推出時。

她還與 Apple News、Snapchat 和 YouTube 等新媒體建立了關係。她也是一名已婚母親，有兩個孩子。

周四（5月11日），Elon Musk在推特上說他已經找到了一位CEO，但沒有指明Linda Yaccarino的身份。特斯拉股價週五收盤下跌2.4%，報167.98美元，而康卡斯特股價下跌0.4%，報40.21美元。

延伸閲讀：【多相】瑜一·天海示範單位陪你睇 大自然美學主題 融合現代禪風藝術【下一頁

    點擊圖片放大
    +13
    +12

 

 

同場加映【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

同場加映【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
文娛藝術 媒體 廣告 Twitter Snapchat

上一篇文章

耶倫預計：美國監管機構對地區性銀行的合併持開放態度

下一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】 就在一念間 決定你走「六道」哪一道
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【母親節】港鐵本周末日半價乘車「感謝日」 增660班車 方便乘客外出
【母親節】港鐵本周末日半價乘車「感謝日」 增660班車 方便乘客外出
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款