Elon Musk正式宣布 NBC環球高層成為Twitter行政總裁

Elon Musk正式在Twitter宣布，他已任命前NBCUniversal廣告主管Linda Yaccarino為Twitter的新任CEO，Elon Musk將管理Twitter的軟件和服務器團隊。

他在5月12月的一條Twitter指：「我很高興歡迎Linda Yaccarino成為Twitter的新任CEO！@LindaYacc將主要關注業務運營，而我則專注於產品設計和新技術。」自Elon Musk10月收購Twitter以來，廣告商紛紛逃離這個社交媒體平台，他在今年初時承認，Twitter的廣告收入大幅下降。

據《BBC》報道，Linda Yaccarino在一個意大利裔美國人家庭長大，父親是一名警察。

從賓夕法尼亞州立大學畢業後，她在 Turner Entertainment 工作了 15 年，然後加入 NBCUniversal，在那裡她管理著大約 2,000 名員工，並參與了其流媒體服務的推出。她的工作以與大品牌的密切合作為標誌，尋找植入式廣告的機會，並說服他們在電視節目旁邊做廣告——即使是那些以前衛內容而聞名的電視節目，比如慾望都市剛推出時。

她還與 Apple News、Snapchat 和 YouTube 等新媒體建立了關係。她也是一名已婚母親，有兩個孩子。

周四（5月11日），Elon Musk在推特上說他已經找到了一位CEO，但沒有指明Linda Yaccarino的身份。特斯拉股價週五收盤下跌2.4%，報167.98美元，而康卡斯特股價下跌0.4%，報40.21美元。

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編輯：黃銳