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【儲局官員】獲提名儲局副主席　傑斐遜：貨幣政策需時滲透經濟

宏觀解讀 14:06 2023/05/13

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聯儲局理事傑斐遜（Philip Jefferson）表示，今年在通脹方面的進展好壞參半，通脹仍然過高，而儲局貨幣政策處於正軌，政策需要時間滲透到經濟中。傑斐遜周五（12日）獲美國總統拜登提名擔任聯儲局副主席，需要得到參議院確認才能升任聯儲局第二號人物。

傑斐遜在為加州一所大學活動所準備演詞中表示，除了3月份意外下降的二手車價格之外，核心商品價格的通貨緊縮正在以比預期更慢的速度發生。「貨幣政策對經濟和通脹的影響具有長期和不同的滯後性，我們急速緊縮政策的全部影響仍可能會擺在我們面前。」

傑斐遜說，最近在幾家美國中型貸款機構倒閉後，銀行的壓力可能會導致未來的信貸條件收緊，這可能會使聯儲局冷卻經濟的努力更困難。不過，他認為信貸限制可能只會對經濟增長產生溫和的負面影響，因為動盪只是單一事態，並迅速受遏制。

布拉德：貨策處於「充分限制性的低端」

出席同一個大學活動的美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）致詞，表明決策者可能接近於完成加息。布拉德指，鑑於目前宏觀經濟狀況，貨幣政策現處於「可以說是充分限制性的低端」，但「限制性區域可以根據傳來的數據而移動」，至於基於市場的通脹措施已恢復到與聯儲局2%的通脹目標一致的水平，他認為這令人鼓舞。

布拉德表示，財政刺激措施正在消退，貨幣政策在去年已迅速調整，以更好地與傳統的央行戰略保持一致，「相應地，繼續消除通脹的前景是好的，但不能保證」。

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編輯：胡學能

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