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【大戶動向】索羅斯首季減持Tesla股份　增持股份有這些......

股市 11:17 2023/05/13

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【大戶動向】索羅斯首季減持Tesla股份　增持股份有這些......

據周五（12日）公布的文件顯示，現年92歲「大鱷」索羅斯（George Soros）的家族辦公室索羅斯基金管理公司在今年第一季度削減了其特斯拉（美：TSLA）和電動卡車初創公司Rivian（美：RIVN）的股份，並增持Netflix（美：NFLX）、京東 （09618） 、沃爾瑪（美：WMT）的股票。

索羅斯在去年購買特斯拉、Rivian股票，在2018年購買了3500萬美元的特斯拉可轉換債券。

該公司在第一季度的高通（美：QCOM）持股104,350股，較此前增加50.5%；增持NIKE（美：NKE）近3倍至166,720股，並增持Uber（美：UBER）近50%的股份至818,955股。

該公司將其在華特迪士尼公司（美：DIS）的持股量減少了75%，至4.64萬股，並將Rivian的持股量也減至360萬股。

相關文章：

【股神巴菲特】巴郡再增持近370萬股西方石油　持股佔比升至23.6%

編輯：胡學能

美股 減持 增持 Nike Disney 索羅斯 京東（美：JD） Tesla Netflix Uber
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