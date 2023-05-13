▲ 【債務上限】美財政部：應對國債上限觸頂資金只剩880億美元 耶倫：沒討論還債優先次序

美國財長耶倫表示，如果國會不提高國債上限，無論財政部有否優先償還方案，聯邦政府必定違反若干債務責任，現沒需要討論優先還部分債項問題。她周五（12日）接受彭博電視訪問時稱：「國會若不能做到這一點（提高債務上限），它確實會損害我們的信用評級。我們必須對一些義務進行違約，無論是國債還是對社會保障受益人的付款，這是自1789年以來美國從未出現的事情。」

財政部周五公布，截至周三（10日），手頭只剩餘880億美元資金，可作為應對國債上限觸頂的額外措施，以支付政府開支。國會預算辦公室（CBO）警告，聯邦政府於6月首兩周有債務違約的重大風險。

料未來數周內向國會通報最新情況

耶倫本月早前向國會表示，財政部的可用現金可能最快在6月1日用完。她接受彭博訪問時稱，不想具體說明何時會就美國距離違約有多遠交代最新情況，但當有訊息時便會向國會交代，「肯定是在未來幾周內（通報）」。

有媒體早前引述聯儲局文件指，在2011年債務上限爭拗時，財政部與聯儲局討論過財政部可能優先償還一些到期貸款的方案。當年擔任儲局副主席的耶倫表示，據其理解，有關討論方案從未提交給總統，也從未得到批准。

拜登和國會領導人正計劃在下周恢復對債務上限的討論。他們原定於周五舉行會議，但由於共和黨和民主黨人員繼續談判，會議被推遲了。

耶倫：不提高債務上限 無法讓美國免受相當大經濟金融損失

拜登和國會共和黨人在提高美國聯邦政府31.4萬億美元的借款上限問題上的分歧已持續數周。共和黨領導人要求在他們批准提高上限之前承諾未來的開支削減。拜登堅持要求「乾淨」地提高上限，並將預算談判分開進行。

耶倫表示，債務違約將是一場經濟和金融災難，對於美國經濟和市場來說，除了國會採取行動提高債務上限之外，沒有令人滿意的解決方案，「如果不這樣做，有可能採取不同的路徑，但無法讓美國免受相當大的經濟和金融損失」。

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編輯：胡學能