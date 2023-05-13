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【美食情報】麥當勞App推母親節限定甜品套餐　$15買新地＋蘋果批

理財智慧 08:16 2023/05/13

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母親節將至，麥當勞App推出Sweet甜品套餐；另外麥當勞App Value Monday第二十周繼續有各款電子優惠券，包括巨無霸、炒雙蛋及McCafé Oatly系列等。

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

於5月13日至14日母親節周末期間，App用戶只需於app內選購【母親節限定】$15 DIY至Sweet甜品套餐(包括一杯新地及一個蘋果批)，便可將蘋果批分成兩份，並放入新地左右兩邊，輕鬆完成母親專屬的至Sweet心意！

而下周一（5月15日起）起，「Big Mac Big Heart」捐款活動將繼續進行，大家只需於App內選購「$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$45巨無霸四道菜套餐」，香港麥當勞就會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

    點擊圖片放大
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另外，「炒雙蛋系列早晨套餐減$3」及「$21醒晨超值選」亦會繼續供應，除了炒雙蛋飽外，更可選豬柳蛋漢堡或魚柳飽。

而McCafé亦與瑞典燕麥奶品牌Oatly再度聯乘，「McCafé燕麥朱古力或岩鹽焦糖燕麥咖啡減$3」App優惠，可體驗純植物製燕麥奶的美味！

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撰文 : 陳楚琨

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