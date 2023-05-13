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【紀念活動】紀念張國榮和梅艷芳逝世20周年　「芳華再續」加場放映　19日起發售

理財智慧 07:16 2023/05/13

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為紀念張國榮和梅艷芳逝世20周年 ，康文署香港電影資料館由4月至12月舉辦專題放映節目「芳華再續」。康文署表示，由於觀眾反應熱烈，所有門票已經售罄，為了讓更多觀眾重溫兩位巨星的風采，節目其中5部電影將於張國榮和梅艷芳的出生月份，即分別為9月及10月加場，在資料館電影院放映。

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

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加場的5部電影包括由兩位巨星合演，講述三十年代名妓如花與南北行十二少愛情故事的《胭脂扣》（1988）；由張國榮飾演「無腳雀仔」阿飛的《阿飛正傳》（1990）和飾演被收養後訓練成為神偷阿占的《縱橫四海》（1991），以及由梅艷芳飾演傳奇女間諜的《川島芳子》（1990）和由她演繹心理扭曲的顧曼璐的《半生緣》（1997）。五部電影均為粵語，設中、英文字幕。新增場次如下：

放映日期 放映時間 片名
9月10日
（星期日）		 中午12時 《阿飛正傳》
下午4時 《縱橫四海》（4K修復版）
下午7時30分
9月24日
（星期日）		 下午7時30分 《阿飛正傳》
10月7日
（星期六）		 中午12時 《川島芳子》
下午4時
下午7時30分 《半生緣》（修復版）
10月8日
（星期日）		 下午7時30分 《胭脂扣》（4K修復版）

門票為45元，5月19日（星期五）起於城市售票網發售，電話購票請致電3166 1288。有關節目詳情，可瀏覽資料館網頁或致電2739 2139。

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撰文 : 陳楚琨

阿飛正傳 電影院 經濟 電影 門票 香港電影資料館 康文署 張國榮 梅艷芳 香港

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