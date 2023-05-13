【紀念活動】紀念張國榮和梅艷芳逝世20周年　「芳華再續」加場放映　19日起發售

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為紀念張國榮和梅艷芳逝世20周年 ，康文署香港電影資料館由4月至12月舉辦專題放映節目「芳華再續」。康文署表示，由於觀眾反應熱烈，所有門票已經售罄，為了讓更多觀眾重溫兩位巨星的風采，節目其中5部電影將於張國榮和梅艷芳的出生月份，即分別為9月及10月加場，在資料館電影院放映。
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加場的5部電影包括由兩位巨星合演，講述三十年代名妓如花與南北行十二少愛情故事的《胭脂扣》（1988）；由張國榮飾演「無腳雀仔」阿飛的《阿飛正傳》（1990）和飾演被收養後訓練成為神偷阿占的《縱橫四海》（1991），以及由梅艷芳飾演傳奇女間諜的《川島芳子》（1990）和由她演繹心理扭曲的顧曼璐的《半生緣》（1997）。五部電影均為粵語，設中、英文字幕。新增場次如下：
|放映日期
|放映時間
|片名
|9月10日
（星期日）
|中午12時
|《阿飛正傳》
|下午4時
|《縱橫四海》（4K修復版）
|下午7時30分
|9月24日
（星期日）
|下午7時30分
|《阿飛正傳》
|10月7日
（星期六）
|中午12時
|《川島芳子》
|下午4時
|下午7時30分
|《半生緣》（修復版）
|10月8日
（星期日）
|下午7時30分
|《胭脂扣》（4K修復版）
門票為45元，5月19日（星期五）起於城市售票網發售，電話購票請致電3166 1288。有關節目詳情，可瀏覽資料館網頁或致電2739 2139。
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撰文 : 陳楚琨