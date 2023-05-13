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【虛擬女友】KOL以自身容貌建「AI女友」陪聊天　每分鐘1美元　料月入高達500萬美元

環球政經 01:16 2023/05/13

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外國一名KOL利用AI技術以自身容貌建造出AI女友「caryn.ai」，聲稱可以陪「寂寞的人」聊天，目前約1000名訂閱者，99%的用戶是男性，對話每分鐘承惠1美元。

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

23歲的Caryn Marjorie是Snapchat紅人，根據網站資料顯示，她及團隊使用其現已刪除的YouTube影片，加上OpenAI的GPT-4 API技術，花了2000多個小時設計與編碼，模擬Caryn Marjorie現實中的聲音、行為與個性，讓訂閱者擁有沉浸式的AI體驗，感覺彷彿直接與本人交談。

Caryn Marjorie表示，CarynAI讓她能跟更多粉絲互動，因她目前沒辦法一一與粉絲對話，並稱這樣的服務也許能「治癒寂寞（cure loneliness）」。

【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁

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《Fortune》雜誌報道，在過去一周的測試階段，caryn.ai賺到7.16萬美元。Caryn Marjorie表示，她在Snapchat上的180萬粉絲中，已有2萬人註冊了這項服務，相信「caryn.ai」可為她每月帶來500萬美元的收入。

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撰文 : 陳楚琨

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