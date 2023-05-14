【內房危機】合景泰富逾4億人幣 出售上海嘉定項目

內房合景泰富(01813)宣布，出售上海嘉定工業區地皮，總代價4.26億元人民幣。出售項目是位於上海嘉定工業區之一幅總土地使用面積為 53,829.2平方米的地塊，擬開發三個項目，包括建築面積約74,193.34平方米之項目，以及地下停車位及配套設施； 建築面積約72,970.3平方米之項目，以及地下停車位及配套設施；及 (iii) 建築面積約65,032.8平方米之項目，以及地下停車位，包括已售物業及餘下未售物業。買家分別是中國平安(02318)旗下一間從事股權投資的內地有限合夥，及一間從事資產及投資管理的內地企業。

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合景表示，為改善其流動資金以滿足本集團之財務需要，一直積極按符合公司及股東整體最佳利益之條款，就其資產物色潛在買家。經審閱目標公司之業務及營運狀況，並計及上文所披露出售事項將錄得之估計收益後，集團認為此乃公司進行出售事項以變現其於目標公司之投資價值之合適選擇。出售事項一經落實，將可讓集團變現目標公司之價值及改善集團之流動資金。 預期出售事項之所得款項將由集團用作償還債務及用作集團之一般營運資金。

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