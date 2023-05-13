【住屋成本】意大利學生校內露營抗議房租太貴　全國多地學生響應

近日意大利各地學校出現學生在校內露營的景象，事緣一名23歲女學生因付不出高昂租金，由本月2日起就在學校草皮搭帳篷，抗議住屋成本愈來愈高，更因而獲得各地學生支持並效法。

同場加映﹕【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

23歲學生Ilaria Lamera就讀米蘭理工大學（Politecnico di Milano）環境工程，她表示，曾參觀了很多房屋，都房東都開價700歐元以上，更要額外支付水、電等其他帳單費用。

她表示若租住雙人房，價錢會低一些，但居住環境較為惡劣，於是她今年初決定由屋企往返學校，但有時會很夜才能回到家，令她產生了在學校露營的想法。

【便利市民】瑪麗、將軍澳醫院下周一推出送藥服務 劃一收費65元【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

當地傳媒「晚郵報」（Corriere Della Sera）報道，由米蘭、羅馬、卡利亞里（Cagliari）、杜林、巴維亞（Pavia）到波隆那，學生在校內露營的情況已蔓延到整個意大利。

報道又指出，意大利有80%的人口居住在居民少於10萬人的城市，且超過一半以上的省份沒有大學，因此60%的學生被迫遠離家鄉就學，但在房租高漲、通貨膨脹和交通成本高的時代，讀大學已成為一種奢侈。

同場加映﹕【青姐話】中特估 有段古

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機