【恒大危機】恒大收廣州法院執行通知書 許家印需賠償60億人民幣

中國恒大 （0333） 周五（12日）發表公告，指公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書。中國恒大、中國恒大附屬公司，即廣州市凱隆置業有限公司，以及中國恒大控股股東及執行董事許家印是該執行通知的被執行人。

公告指該仲裁涉及和信恒聚（ 深圳 ）投資控股中心於2016年12月及2020年11月期間，與相關被申請人簽訂有關恒大地產集團的增資及相關協議，向恒大地產增資50億元人民幣以取得恒大地產約1.6%股權。

由於恒大地產終止對深圳經濟特區房地產（ 集團 ）股份有限公司的重組計劃，仲裁申請人要求本公司、恒大地產、廣州凱隆及許先生履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。

根據該執行通知，被執行的事項為：(1)廣州凱隆、許先生支付恒大地產2020年度分紅的差額補足款約人民幣2.04億元，並承擔違約金約人民幣5153萬元; (2)許家印、以人民幣 50億元回購仲裁申請人持有的恒大地產股權; (3)中國恒大 支付仲裁申請人持有恒大地產自2021年2月1日起計至完成回購的補償約人民幣7.7億元;及(4)中國恒大 、廣州凱隆、許家印支付約人民幣3553萬元的律師費、仲裁費及執行費。

據該執行通知，相關賠償及違約金合共逾60.61億元人民幣。

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該行據目前的運行速度，預計京東物流在次季，包括德邦的收入將按年增長30%至35%。在無一次性成本影響情況下，預計淨利潤率將轉正，非國際財務報告準則淨利潤將在3至4億元人民幣之間。



另外，母公司京東（09618）亦預期次季商品成交額增長將有所改善，但京東物流關聯方海運物流收入仍可能出現輕微負增長，維持其2023財年淨利潤預測為10.2億元人民幣。





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據內媒《21世紀經濟》報導，這一仲裁與恒大地產此前所引入的戰投相關。2016年12月底開始，恒大在一年時間內先後引入3輪戰投，總金額達1300億元；後因回A失敗，恒大地產與戰略投資者商談轉為普通股。 2020年11月，恒大地產宣布1257億元戰略投資者已簽訂補充協議轉為普通股。

2016年12月及2020年11月期間，和信恒聚與上述被執行人簽訂恒大地產的增資及相關協議，向恒大地產增資50億元人民幣以獲得其1.6%的股份。後因恒大地產自行終止相關重組計劃，因此和信恒聚要求中國恒大、廣州凱隆以及許家印履行增資協議項下的回購承諾，並支付分紅、違約金及收益。

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編輯：黃銳