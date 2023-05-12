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【長和系】長和意大利電訊業務 引入私募基金EQT為投資者

股樓投資 23:48 2023/05/12

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長和(00001)旗下電訊業務CKHGT宣布，與全球私募股權公司EQT訂立一份協議，同意成立一家新公司，在意大利提供批發流動及批發固網通訊服務。有關交易需經過相關程序和取得相關監管機構批准，預計在6至9個月內完成。CKHGT在意大利的流動電訊業務WINDTRE將轉讓其在意大利的活躍網絡設備和批發流動及批發固網通訊服務業務予新公司。新公司將由EQT及CKHGT分別持有60％及40％股權，由一個管理局來監督營運，包括四名由EQT和CKHGT提名的成員（各自提名兩名）及數名獨立成員。新公司的企業價值為34億歐元。是次組合營公司，代表變相減持意大利電訊項目權益至40%。

【恒指季檢】 恒指季檢出爐！ 納入4隻股份 恒指成分股增至80隻  詳情請看【下一頁

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

長和聯席董事總經理兼CKHGT董事總經理霍建寧表示，這項交易符合集團的「輕資產」策略，讓集團收回網絡投資成本。同時ＷＩＮＤＴＲＥ的合作夥伴將維持網絡的先進技術，為集團的客戶帶來裨益，也使營運支出和資本支出更加穩定。集團的合作夥伴EQT是基礎設施投資領域的著名投資者，期待與他們長期合作。

【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價  詳情請看【下一頁

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
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撰文 : 李尚毅

長和（00001） 港股

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