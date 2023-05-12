▲ 【TSLA】Tesla再調高美國Model S、X及Y售價 加價後仍較年初低16%至23%

Tesla（美：TSLA）調高Model S、X及Y的美國售價，最平車款Model 3則未有上調，但即使今次加價，Tesla各車款售價仍遠低於今年初。

據Tesla官網顯示，Tesla將Model S及X的售價調高1000美元，Model Y售價則調高250美元，相當於加幅約0.5%至1.1%。Tesla對上一次調高Model S、X及Y美國售價為4月19日，而上次Model 3加價則為5月初。

Tesla美國市場曾減價6次

Tesla自今年1月以來不停在各個市場減價，以刺激需求，當中美國市場曾減價6次。行政總裁馬斯克（Elon Musk）指，Tesla願意犧牲盈利以換取銷量，但同時都尋求方法去加價。

連同今次加價，Tesla Model S及X售價仍較年初低16%及19%，Model Y售價則低23%。

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編輯：陳韻妍



