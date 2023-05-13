【175】吉利旗下電動車品牌 極星下調全年產量目標 股價大跌

吉利 （00175） 旗下電動車品牌，瑞典電動車製造商極星(Polestar，PSNY) 周四 (11 日)發布首季財報，宣布下調2023年的電動車生產目標，並將裁員 10%。

極星表示，由於其最新SUV Polestar 3的投產推遲，以及電動車產業環境面臨挑戰，下調2023年的電動車生產目標，預計今年的銷量將在 6萬至7萬輛之間而非之前預測為的8萬輛。

極星美股股價周四（5月11日）大跌12.47%，周五（5月12日）再跌4.23%，市值為70.16億美元，今年來跌逾37%。

極星由吉利汽車和沃爾沃汽車公司共同創立，第1季營業虧損1.994億美元，較一年前的虧損2.579億美元有所收窄。

延伸閱讀：【恒指目標】 匯豐研究予今年恒指目標22490點 籲留意4大投資主題（附10隻推介股）【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

【青姐話】中特估 有段古

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳