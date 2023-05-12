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【恒大危機】中國恒大接獲仲裁通知書　與大股東許家印等須支付逾60億人幣賠償

股市 23:08 2023/05/12

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【恒大危機】中國恒大接獲仲裁通知書　與大股東許家印等須支付逾60億人幣賠償

中國恒大 （03333） 宣布，公司收到廣東省廣州市中級人民法院就深圳國際仲裁院的仲裁裁決所發出的執行通知書。中國恒大、附屬公司廣州凱隆、以及控股股東兼執行董事許家印為該執行通知的被執行人，相關賠償及違約金合共逾60.61億元（人民幣，下同）。

中國恒大指出，仲裁申請人和信恒聚（ 深圳 ）投資控股中心於2016年12月及2020 年11月期間簽訂增資協議，向恒大地產增資50億元以取得恒大地產約1.6%股權。

然而，恒大地產終止對深圳經濟特區房地產（深深房）的重組計劃，仲裁申請人要求中國恒大、恒大地產、廣州凱隆及許家印履行增資協議項下的回購承諾及支付尚欠分紅、違約金及收益。

根據該執行通知，被執行的事項為：1）廣州凱隆、許家印支付恒大地產2020年度分紅的差額約2.04億元，並承擔違約金約5153萬元； 2）許家印、中國恒大以50億元回購仲裁申請人持有的恒大地產股權；3）中國恒大支付仲裁申請人持有恒大地產自2021年2月1日起計至完成回購的補償約7.7億元；及4）中國恒大、廣州凱隆、許家印支付約3553萬元的律師費、仲裁費及執行費。

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編輯：李哲毅

港股 中國恒大（03333）
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