【便利市民】瑪麗、將軍澳醫院下周一推出送藥服務　劃一收費65元

醫管局表示，瑪麗醫院和將軍澳醫院專科門診下周一推出藥物送遞服務，病人診症後可選擇藥物送遞到家中或本港指定地址。藥物不論數量、重量、大小、種類和送遞地點，劃一收費65元。

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新服務首階段適用於18歲或以上、已成為醫管局手機應用程式HA Go會員的專科門診病人。只要他們家中有足夠藥物服用至藥物送達，以及沒有需要即時服用新處方藥物，便可使用藥物送遞服務。

申請成為會員方法：

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＊若已登記「智方便」或醫健通人士，即可隨時隨地啟動HA Go帳戶，無需親身前往醫院／診所。

送遞藥物服務的地點覆蓋港九新界包括離島，需冷藏的藥物也可送遞，但不包括香港法例列明的危險藥物。病人如在就診當日下午3時前確認送藥安排，藥物一般於翌日送抵。病人收取藥物時需出示HA Go二維碼核對身分，確保藥物安全送達。

醫管局會提供遙距用藥支援，病人於HA Go選擇送藥服務時可選擇「藥劑師用藥指導服務」。醫院藥劑師會在病人收到藥物後聯絡病人，解答用藥查詢。

新服務下月擴展至港島西和九龍東醫院聯網的其他專科門診診所，預計年底前於其他聯網專科門診全面推行。

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