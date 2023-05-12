【本港經濟】今年首季實質GDP按年升2.7%　旅遊業續成今年經濟增長主要動力

本港今年首季實質本地生產總值按年增長2.7%，終止先前連續四個季度的跌勢。政府表示，考慮到首季實際數字、訪港旅客和本地需求預料增加等因素，全年經濟增長預測維持財政預算案公布的3.5%至5.5%。

政府經濟顧問梁永勝今日發表《2023年第一季經濟報告》時表示，在訪港旅遊業和本地需求強勁復蘇帶動下，本港今年首季經濟明顯改善。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值急升5.3%。

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盡管香港與內地跨境陸路貨運限制已撤銷，但輸往內地、美國和歐盟的出口繼續顯著下跌，整體貨物出口在首季按年進一步實質急挫18.7%，而服務輸出明顯擴張16.5%。受惠於正常往來恢復，旅遊服務輸出躍升逾六倍。

本地方面，隨着香港和內地的防疫措施取消，消費氣氛大幅改善，私人消費開支按年實質急升13%。在經濟前景改善下，整體投資開支回升5.8%。

失業情況繼續改善，經季節性調整的失業率由去年第四季的3.5%進一步下跌至今年第一季的3.1%。大部分主要行業的失業率均下跌。

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展望未來，梁永勝表示，訪港旅遊業和本地需求將繼續成為今年經濟增長的主要動力。隨着運力和接待能力繼續恢復，訪港旅客人次料進一步增加。

經濟情況和前景改善應能提振本地需求，儘管金融狀況偏緊仍是制約因素。勞工市場持續改善、消費券的發放和「開心香港」一系列活動將為私人消費提供額外支持。

另一方面，貨物出口將繼續面對龐大挑戰。儘管內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力，先進經濟體的增長減慢將繼續令外部需求受壓。近期歐美銀行業受壓也為環球經濟前景增添不確定性。

考慮到首季實際數字和上述各項因素，今年全年實質本地生產總值增長預測維持財政預算案公布的3.5%至5.5%。基本消費物價通脹率和整體消費物價通脹率的預測維持2.5%和2.9%。

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