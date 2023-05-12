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【母親節】港鐵本周末日半價乘車「感謝日」 增660班車 方便乘客外出

理財智慧 23:16 2023/05/12

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港鐵公司（00066）將於本周末（5月13日及14日）再度推出「感謝日」，以半價車費優惠答謝乘客。於「感謝日」期間，港鐵會加強列車服務，兩天合共增加660班列車，方便乘客出行。

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乘客於「感謝日」期間使用八達通乘搭港鐵、輕鐵及行走新界西北路綫的港鐵巴士，或以二維碼乘搭重鐵網絡車程，均可享車費半價優惠。半價優惠包括東鐵綫來往羅湖及落馬洲站的過境車程。半價優惠亦可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程七五折優惠同時使用。


港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示：「為感謝乘客對港鐵的支持，我們特別推出『感謝日』，適逢母親節週末，我們希望半價車費優惠加上更頻密的列車班次，可方便市民大眾同慶母親節，渡過溫馨愉快的兩天。」

八條港鐵綫包括港島綫、南港島綫、荃灣綫、觀塘綫、屯馬綫、東鐵綫、東涌綫及迪士尼綫，將於周六及周日大部分時段行走較平時周末更頻密的班次，兩日合共增加660班車。同時，輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。


「感謝日」期間，港鐵站將增加額外人手協助乘客，公司會密切監察車務情況，並因應實際需要，適時調整列車服務及人手安排。

 

【財務斷捨離】春季大掃除 4招整理個人財務 財務達致健康狀態，詳見【下一頁


 

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責任編輯：陳詠妍
 

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