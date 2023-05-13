  • 23°C
香港時間 : 2023513日 (週六) 21:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

對管理層表示不滿 美國航空公司工會達成罷工授權

環球政經 06:31 2023/05/13

分享：

分享：

據《路透社》報道，西南航空公司飛行員協會(Southwest Airlines Pilots Association, SWAPA)投票罷工決議，以壓倒性的優勢達成罷工授權。

西南航空公司飛行員協會成員包括西南航空公司1萬名飛行員，協會稱98%的會員參加了投票，99%的會員投票贊成授權進行罷工。

西南航空表示，罷工的投票結果不會影響其運營： 「我們已經配備好人員，準備好迎接旅客的夏季旅行計劃。」

罷工原因是因為成員不滿西南航空持續人手短缺，及管理層缺乏領導能力。西南航空協會指，「成員（已經）對公司運營災難，和經過三年多停滯不前的談判後缺乏進展發出了他們的聲音，」。

延伸閱讀：【帶你睇盤】屯門聚康山莊上車盤　靚裝兩房叫價610萬【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【青姐話】中特估 有段古

青姐話
【青姐話】中特估 有段古

【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

溫股知新
【溫股知新】入市氣氛仍淡薄 睇清諗清先好搏

另一間美國大型航空公司，聯合航空，其工會成員也於5月12日與航空公司管理層談判，以爭取更高的薪酬，又準備於周五在主要機場進行罷工糾察（strike picket），以爭取更高薪酬。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

編輯：黃銳

開啟hket App，閱讀全文
經濟 罷工 機場 航空 美國航空 聯合航空
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【周大調富格曲@iM網欄】名厨美食滙濠江 第十五屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮
【母親節】港鐵本周末日半價乘車「感謝日」 增660班車 方便乘客外出
【母親節】港鐵本周末日半價乘車「感謝日」 增660班車 方便乘客外出
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【騰訊700】一文看清騰訊首季績前 大行評級和目標價
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
環球投資市場動盪增加 謀定後動 提升積金增長潛力
【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
【網上熱話】內地人口專家建議 生仔係一份工 應該要有收入 ! 咁到底人工幾多先好呢?
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款