對管理層表示不滿 美國航空公司工會達成罷工授權

據《路透社》報道，西南航空公司飛行員協會(Southwest Airlines Pilots Association, SWAPA)投票罷工決議，以壓倒性的優勢達成罷工授權。

西南航空公司飛行員協會成員包括西南航空公司1萬名飛行員，協會稱98%的會員參加了投票，99%的會員投票贊成授權進行罷工。

西南航空表示，罷工的投票結果不會影響其運營： 「我們已經配備好人員，準備好迎接旅客的夏季旅行計劃。」

罷工原因是因為成員不滿西南航空持續人手短缺，及管理層缺乏領導能力。西南航空協會指，「成員（已經）對公司運營災難，和經過三年多停滯不前的談判後缺乏進展發出了他們的聲音，」。

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另一間美國大型航空公司，聯合航空，其工會成員也於5月12日與航空公司管理層談判，以爭取更高的薪酬，又準備於周五在主要機場進行罷工糾察（strike picket），以爭取更高薪酬。

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編輯：黃銳